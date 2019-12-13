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س وج.. ما هو التهاب الأذن الوسطى وما طرق العلاج؟

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:00 ص
س وج.. ما هو التهاب الأذن الوسطى وما طرق العلاج؟ التهاب الأذن ـ ارشيفية
فاطمة ياسر

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يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالتهاب في الأذن الوسطى، وهذا الأمر يتسبب في شعور ألم شديد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هو التهاب الأذن الوسطى؟
 

التهاب الأذن الوسطي يتعرض هذا الجزء في الأذن للعدوى نتيجة لنقل الجراثيم من الأنف أو الحلق، ويذهب هذا الاتهاب للأذن الوسطي وهنا تزداد فرص الإصابة بالالتهابات.

ما هي أسباب الاصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟
 

يتعرض البعض للإصابة بالتهاب  في الأذن نتيجة للإصابة بعدوى بكتيريا كالعقدية الرئوية أو فيروسية، كالتعرض للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، أو مشاكل في الجهاز التنفسي،  أو الإصابة بالحساسية في الصدر، وهذا الأمر يتسب في حدوث انتفاخ أو تورم في الجسم في زيادة الإصابة بهذا الالتهاب.

ما هي أعراض الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى؟
 

هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بأعراض التهابات الأذن الوسطى، ومنها:

-الشعور بألم شديد في الأذن .

-ارتفاع في  درجة حرارة الجسم.

-فقدان الشهية أي عدم الرعبة في تناول الطعام.

-الإصابة بالأرق ومشاكل و اضطرابات في النوم.

-تراكم السائل داخل الأذن.

-الشعور بالضغط داخل الأذن.

-حدوث مشاكل في السمع.

-يشعر الشخص المصاب بالتهاب الأذن الوسطي بمشاكل في التوازن والشعور الدائم بالدوخة.

ما هي علاج الإصابة بالتهابات الأذن الوسطي؟
 

يتم العلاج عن طريق تناول بعض المضادات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالألم وأيضا يساهم في علاج هذه الأزمة بشكل كبير.

 


الاذن الوسطي

التهاب الاذن الوسطي

اسباب التهاب الاذن الوسطي

علاج التهاب الاذن الوسطي

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