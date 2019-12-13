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س وج..لماذا يطلب الطبيب الولادة القيصرية؟

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:00 ص
س وج..لماذا يطلب الطبيب الولادة القيصرية؟ ولادة قيصرية-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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الولادة القيصرية تعد من أنواع الولادات التي يقوم الطبيب تحديدها، والهدف إخراج الجنين من رحم الأم عن طريق فتحة في البطن، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الولادة القيصرية، وذلك وفقا لموقع " HEALTHLINE  و.livescience". 

ما هي الولادة القيصرية؟ 

الولادة القيصرية عملية جراحية وفتح يتم في أسفل البطن، ويتم استخراج الجنين من الرحم الخاص بالألم، والطبيب هو الوحيد الذي يحدد إذا كانت هذه المرأة تحتاج لعملية جراحية أم ولادة طبيعية. 

ما هي الحالات التي يطلب بها الطبيب إجراء ولادة قيصرية؟ 

هناك بعض الحالات التي يطلب بها الطبيب ضرورة إجراء الولادة القيصرية، ومنها:
-في حالة تأخر موعد الولادة الطبيعية، ففي حالة عدم تمدد الرحم ولا يستطيع الفتح لإخراج الجنين. 
-في حالة اكتشاف أن الطفل لا يستطيع الحصول علي الأكسجين الكافي داخل الرحم، وهذا يتضح في حالة قلة ضربات قلب الجنين، وفي هذه الحالة يجب الذهاب مباشرة للخضوع للقيصرية. 
-أيضا في حالة  كانت وضعية الطفل في الرحم غير طبيعية، يكون اللجوء للعملية القيصرية هو الحل. 
-أيضا في حالة الحمل في توأم يكون الحل الأمثل هو الولادة القيصري تجنبا لحدوث أي مضاعفات. 
-أيضا وجود مشكلة ما في المشيمة خلال الحمل يتطلب الأمر العملية القيصرية. 
-نزول الماء المحاطة بالجنين. 

ما هي مخاطر الخضوع للولادة القيصرية؟ 

الجرح هو المشكلة، حيث أنه يتطلب وقتا طويلا حتي يتم الشفاء منه. 
كما أنه من المخاطر التي تتعرض لها بعض النساء هي حدوث التهابات في الرحم، النزيف الشديد، وزيادة الفرص للتعرض للإصابة بالتهاب في الجرح.
 
 
 

ولادة قيصرية

اسباب الولادة القيصرية

الولادة

الرحم

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