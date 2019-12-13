سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بسمنود فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن الرائد احمد الشربيني رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب بالمحلة بمحافظة الغربية، بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى، من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمركز سمنود، يقودها قواد، وتم ضبط ساقطة فى أحضان أحد الأشخاص، وتم التحفظ على المتهمين.

كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بقيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة للأعمال المنافية للأداب بمركز سمنود، وجلب راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع الساقطات مقابل مبلغ مالي دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشقة وضبط المتهم وساقطة فى أحضان أحد الأشخاص، تم إخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.