زعيم حزب معارض فى تايلاند يدعو لتظاهرات فى بانكوك احتجاجا على حل حزبه

رويترز

دعا تاناتورن جوانجرونجروانكيت زعيم حزب المستقبل إلى الأمام المعارض فى تايلاند أنصاره إلى الاحتشاد فى بانكوك غدا السبت بعد أيام من دعوة المفوضية الانتخابية فى البلاد إلى حل الحزب.

وبزغ نجم تاناتورن (40 عاما) كأبرز معارض لحكومة يرأسها رئيس المجلس العسكرى السابق برايوت تشان أوتشا (65 عاما) بعد أن جاء حزب المستقبل إلى الأمام التقدمى فى المركز الثالث فى الانتخابات التى جرت فى مارس.

وقال تاناتورن فى تسجيل مصور على فيسبوك "هذا هو الوقت المناسب كى يحدث الناس ضجة.

"لقد حان الوقت كى ينهض الناس ويطالبوا بالعدالة والمساواة".