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زعماء الاتحاد الأوروبى يرحبون بفوز جونسون ويترقبون صفقته

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:25 م
زعماء الاتحاد الأوروبى يرحبون بفوز جونسون ويترقبون صفقته تشارلز ميشيل - رئيس المجلس الأوروبى
كتبت رباب فتحى

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أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن ثقتهم في أن بوريس جونسون سيدعم دعم العلاقة الاقتصادية الوثيقة مع التكتل وطالبوا بالتصديق السريع على اتفاقية الانسحاب بعد انتصار رئيس الوزراء في الانتخابات، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الترحيب بفوز جونسون بالأغلبية في بروكسل ، حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات الـ 27 لحضور قمة تستمر يومين.

وقال تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي ، إنه يتوقع أن يتم تمرير اتفاقية الانسحاب من خلال البرلمان البريطانى في غضون أسابيع للسماح للمملكة المتحدة بالمغادرة بصفقة في غضون 49 يومًا.

وقال ميشيل: "نتوقع في أقرب وقت ممكن تصويت البرلمان البريطاني على اتفاقية الانسحاب". "من المهم أن يكون هناك وضوح في أقرب وقت ممكن. نحن جاهزون. سيتفاوض الاتحاد الأوروبي لضمان وجود تعاون وثيق في المستقبل مع المملكة المتحدة. "

في وقت سابق ، قالت رئيس المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، إنها "ستستمع على الفور إلى رئيس الوزراء الجديد ، لكي تطمئن إلى ماهية المسار".

يعتقد قادة الاتحاد الأوروبي أن الأغلبية المحافظة ستمنح جونسون حرية تقرير أهدافه التفاوضية والحل الوسط في المحادثات عند الضرورة.

بمجرد تصديق برلمان المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب ، سيعطي البرلمان الأوروبي موافقته في يناير قبل رحيل المملكة المتحدة في نهاية الشهر.

ويترقب قادة الاتحاد الأوروبي لمعرفة ماذا فى جعبة رئيس الوزراء الآن بعد أن وصل آمنا إلى داونينج ستريت.

 

 

 

 


بريكست

المملكة المتحدة

بوريس جونسون

الاتحاد الأوروبى

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