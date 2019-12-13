سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: رصدنا نقل مسلحين لراجمات صواريخ ومدرعات عسكرية لمحيط حلب بسوريا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:12 ص
روسيا: رصدنا نقل مسلحين لراجمات صواريخ ومدرعات عسكرية لمحيط حلب بسوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الدفاع الروسية إن استخباراتها رصدت حشد المسلحين فى سوريا قواتهم وأسلحتهم الثقيلة فى محيط مدينة حلب شمال غربى البلاد.
وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يورى بورينكوف - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - "رصدت وسائل الاستطلاع الروسية - على مدار اليومين الماضيين - عملية نقل راجمات صواريخ ومدرعات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية باتجاه مدينة حلب وبلدة أبو الضهور فى محافظة إدلب".
وأضاف المسئول العسكرى الروسى "كما وردت إلى مركز المصالحة الروسى معلومات تفيد بأن قادة تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، بالتعاون مع تنظيم الخوذ البيضاء الذى يزعم أنه إنساني، يخططون فى بلدات واقعة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ لتنفيذ عملية مفبركة لاستخدام مواد سامة وتدمير مواقع بنية تحتية"، موضحة أن "هدف هذه الاستفزازات يكمن فى إعداد صور ومقاطع فيديو، ليتم نشر تقارير تتضمن اتهامات إلى القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المواطنين المدنيين وشن ضربات عشوائية، على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فى الشرق الأوسط والغرب". 
ودعت وزارة الدفاع الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات باستخدام السلاح وسلك الطريق نحو التسوية السلمية للأوضاع فى مناطق سيطرتهم.

روسيا

حلب

وزارة الدفاع الروسية

المسلحون فى سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة