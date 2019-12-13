روسيا: رصدنا نقل مسلحين لراجمات صواريخ ومدرعات عسكرية لمحيط حلب بسوريا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن استخباراتها رصدت حشد المسلحين فى سوريا قواتهم وأسلحتهم الثقيلة فى محيط مدينة حلب شمال غربى البلاد.

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يورى بورينكوف - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - "رصدت وسائل الاستطلاع الروسية - على مدار اليومين الماضيين - عملية نقل راجمات صواريخ ومدرعات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية باتجاه مدينة حلب وبلدة أبو الضهور فى محافظة إدلب".

وأضاف المسئول العسكرى الروسى "كما وردت إلى مركز المصالحة الروسى معلومات تفيد بأن قادة تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، بالتعاون مع تنظيم الخوذ البيضاء الذى يزعم أنه إنساني، يخططون فى بلدات واقعة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ لتنفيذ عملية مفبركة لاستخدام مواد سامة وتدمير مواقع بنية تحتية"، موضحة أن "هدف هذه الاستفزازات يكمن فى إعداد صور ومقاطع فيديو، ليتم نشر تقارير تتضمن اتهامات إلى القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المواطنين المدنيين وشن ضربات عشوائية، على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فى الشرق الأوسط والغرب".

ودعت وزارة الدفاع الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات باستخدام السلاح وسلك الطريق نحو التسوية السلمية للأوضاع فى مناطق سيطرتهم.