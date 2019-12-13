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روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25% وتلمح للمزيد فى 2020

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:22 م
روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25% وتلمح للمزيد فى 2020 البنك المركزى الروسى
موسكو – رويترز

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خفض البنك المركزى الروسى سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25%، اليوم الجمعة، فى خامس خفض لتكاليف الإقراض هذا العام، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات فى النصف الأول من 2020 بسبب تباطؤ التضخم.
 
جاء الخفض متوافقا مع توقعات السوق، وتوقع أغلب المحللين فى استطلاع أجرته رويترز فى وقت سابق هذا الشهر أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
 
وخفض البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى بسبب تباطؤ التضخم، وهو مؤشر هام يسعى إلى إبقائه تحت السيطرة، إلى 3.4% فى التاسع من ديسمبر بعد أن نزل لما دون هدف الأربعة بالمئة قبل عدة أسابيع.
 
وتجاهل الروبل إلى حد كبير تغيير سعر الفائدة، إذ ظل مستقرا عند 62.39 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوياته منذ يوليو 2018.
 

البنك المركزى الروسى

روسيا

اسعار الفائدة

اقتصاد روسيا

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