"البنك المركزى الروسى " احتياطيات موسكو من الذهب بلغت 72.1 مليون أوقية

موسكو – رويترز

قال البنك المركزى الروسى، اليوم الجمعة، إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 72.1 مليون أوقية (أونصة) فى مطلع أكتوبر.

وذكر البنك على موقعه الإلكترونى أن قيمة حيازاته من المعدن النفيس 107.85 مليار دولار.