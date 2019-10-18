الرئيسية اقتصاد وبورصة "البنك المركزى الروسى " احتياطيات موسكو من الذهب بلغت 72.1 مليون أوقية الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:03 م البنك المركزى الروسى موسكو – رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال البنك المركزى الروسى، اليوم الجمعة، إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 72.1 مليون أوقية (أونصة) فى مطلع أكتوبر. وذكر البنك على موقعه الإلكترونى أن قيمة حيازاته من المعدن النفيس 107.85 مليار دولار. البنك المركزى الروسى احتياطيات روسيا من الذهب احتياطيات الذهب اقتصاد روسيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة البنك المركزى الروسى: نمو الاقتصاد هذا العام سيكون أقل من المتوقع الجمعة، 26 يوليه 2019 04:02 م البنك المركزى الروسى: موسكو اشترت ذهبا بنحو 3.5 مليار دولار فى شهر أكتوبر الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:49 م شاهد.. حريق داخل البنك المركزى الروسى بموسكو الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:04 م البنك المركزى الروسى: بنوك موسكو لم تتأثر بالهجمات الإلكترونية الأخيرة الثلاثاء، 27 يونيو 2017 05:17 م البنك المركزى الروسى: تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد عملياً "صفر" الجمعة، 09 يونيو 2017 04:18 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن" صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى المزيد من Trending Plus
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