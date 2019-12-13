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رئيس جهاز مدينة بدر يشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:48 ص
رئيس جهاز مدينة بدر يشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها رئيس جهاز مدينة بدر يتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تنفيذ مشروع محطة محولات بدر رقم (3) جهد (66/22 ك .ف .أ)، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وذلك خلال  زيارة تفقدية للمحطة، رافقه خلالها، المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية "إجيماك"، ومدير عام الكهرباء بجهاز المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، خلال زيارته للمشروع، علي ضرورة سرعة دخول المحطة الخدمة لحاجة المدينة إليها، وكذا الانتهاء من المشروع قبل الموعد  المحدد، مشيراً إلى أن المحطة هي مصدر التغذية الرئيسي للمشروع لإسكان الاجتماعي بالحيين الخامس والسادس، ومنطقة الأراضي المتميزة شمال المدينة والحي الرابع.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

جهاز مدينه بدر

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