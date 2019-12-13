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رئيس البرلمان الليبى: نطالب بسحب الاعتراف الأممى من حكومة السراج

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:40 م
رئيس البرلمان الليبى: نطالب بسحب الاعتراف الأممى من حكومة السراج عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى
طرابلس /أ ش أ/

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قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، الجمعة، أن الشعب الليبى يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع.

وطالب صالح ، حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة ، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية فى طرابلس ، وتوقع حسم معركة طرابلس فى أسرع وقت، وتابع صالح "نحن مع المسار السياسى والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".

 


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سحب الاعتراف الأممى

حكومة السراج

تركيا

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