ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

تشهد سماء مصر والمنطقة العربية من منتصف ليل اليوم الجمعة 13 ديسمبر وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 14 ديسمبر ذروة تساقط شهب التوأميات هذه السنه 2019 .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا الوقت من السنه تعبر الكرة الأرضية اثناء دورانها حول الشمس من خلال البقايا المتناثره على طول مدار الجسم الفضائي (فايثون 3200) ، تلك البقايا لا يزيد حجمه على حبيبات الرمل يصطدم بأعلى الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة 130,000 كيلومتر بالساعة وتتبخر في صورة شهب متعددة الالوان.

وأوضح التقرير أن شهب التوأميات تنشط سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما يصل إلى 120 شهاب ملونة في الساعة الواحدة عند ذروتها ، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي المشاهد للشهب، فقد يكون عددها أعلى من المعدل او اقل، وقد تخالف التوقعات، لذلك هذا متروك للرصد الميداني.

وبالتزامن مع ذروة التوأميات هذه السنه سيكون القمر تقريبا في مرحلة البدر ما سيتسبب في طمس العديد من الشهب، ولكن التواميات ساطعة جدا وعددها كبير لذلك تظل فرصة ان يكون العرض جيدا.

ولمراقبة شهب التوأميات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن اضواء المدن وذلك بمراقبة الافق الشرقي بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام تلسكوب أو منظار ، حيث ستنطلق الشهب من أمام مجموعة نجوم التوأمان منتظمة ظاهريا مع النجم البراق (رأس التوأم المقدم) ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

و شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهب ساطعة جداً تسمى " الكرات النارية " وهي أكبر من الشهاب العادي وليس لها تأثير على الأرض.