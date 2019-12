دونالد ترامب يكذب تقارير "وول ستريت" حول التعريفة الجمركية مع الصين ويصفها بالوهمية

نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت" بشأن التعريفة الصينية، ووصفها بالوهمية، في تغريدة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي.

وكتب، "قصة وول ستريت حول صفقة الصين خاطئة تماما، لا سيما بيانها حول التعريفة الجمركية، أخبار وهمية".

وبحسب التقرير الذى نشرته الصحيفة فأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع على اتفاق تجاري أولي مع الصين من شأنه تجنب التعريفات الجمركية الوشيكة وخفض معدلات الرسوم الحالية مقابل وعد صيني بشراء السلع الزراعية الأمريكية.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!