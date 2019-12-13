دونالد ترامب يكذب تقارير "وول ستريت" حول التعريفة الجمركية مع الصين ويصفها بالوهمية

كتب آسر أحمد

نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت" بشأن التعريفة الصينية، ووصفها بالوهمية، في تغريدة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي.

وكتب، "قصة وول ستريت حول صفقة الصين خاطئة تماما، لا سيما بيانها حول التعريفة الجمركية، أخبار وهمية".

وبحسب التقرير الذى نشرته الصحيفة فأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع على اتفاق تجاري أولي مع الصين من شأنه تجنب التعريفات الجمركية الوشيكة وخفض معدلات الرسوم الحالية مقابل وعد صيني بشراء السلع الزراعية الأمريكية.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب إلى أنه تم إحراز تقدم بين الجانبين "اقترب جدًا من صفقة كبيرة مع الصين. إنهم يريدون ذلك وكذلك نحن!" وهو ما اعتبر لهجة متفائلة خلافا لما كان عليه الوضع عندما اقترح ترامب امكانية الانتظار بعد انتخابات 2020.

وأضاف التقرير ان شروط الاتفاقية تشمل تأخير التعريفة الجمركية على ما يقدر ب 160 مليار دولار في مجال الالكترونيات ولعب الاطفال التي كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ فى 15 ديسمبر بالإضافة الى تخفيض بعض التعريفات الامريكية الحالية زفي المقابل وعدت الصين بشراء المنتجات الزراعية الامريكية.