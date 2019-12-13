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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:12 م
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ترامب يوقع على اتفاق تجارى مبدئى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:11 م
ترامب يوقع على اتفاق تجارى مبدئى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ترامب والرئيس الصينى
كتبت ـ نهال طارق

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وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على اتفاق تجاري أولي مع الصين من شأنه تجنب التعريفات الجمركية الوشيكة وخفض معدلات الرسوم الحالية مقابل وعد صيني بشراء السلع الزراعية الأمريكية، بحسب ما نشرته شبكة سى ان ان الأمريكية.

أعلن ترامب عن الخطوط العريضة لصفقة "المرحلة الأولى" أكتوبر الماضى ومنذ وفتها هناك خلاف بين الجانبين حيث لا يتناول اتفاق "المرحلة الأولى" التغييرات الرئيسية فى الاقتصاد الصينى التى سعى إليها ترامب.

وقال مصدر مطلع ان شروط الاتفاقية تشمل تأخير التعريفة الجمركية على ما يقدر ب 160 مليار دولار في مجال الالكترونيات ولعب الاطفال التي كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ فى 15 ديسمبر بالإضافة الى تخفيض بعض التعريفات الامريكية الحالية زفي المقابل وعدت الصين بشراء المنتجات الزراعية الامريكية.

أثرت حالة التوتر التجارى على الاقتصاد الأمريكى الذى يعتبر محور حملة إعادة انتخاب الرئيس.

وبحسب التقرير تجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول التعليق مباشرة على أى اتفاقية تجارية مع الصين أو المكسيك وكندا، لكنه أقر بأن هذا التقدم "سيزيل عدم اليقين ويكون إيجابياً" للاقتصاد الأمريكى.

وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب إلى أنه تم إحراز تقدم بين الجانبين "اقترب جدًا من صفقة كبيرة مع الصين. إنهم يريدون ذلك وكذلك نحن!" وهو ما اعتبر لهجة متفائلة خلافا لما كان عليه الوضع عندما اقترح ترامب امكانية الانتظار بعد انتخابات 2020.

قال مراقبي الحرب التجارية الصينيين ان تعليقات ترامب محاولة لزيادة الضغط على الزعيم الصيني شي جين بينغ لكسب أكبر عدد من التنازلات كما يضغط المفاوضون الأمريكيون على الصين للالتزام بالمشتريات الزراعية.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فى مؤتمر صحفي دون أن يذكر أي تفاصيل "الفريق التجاري من الجانبين يحافظ على اتصالات وثيقة".

ولكن في الأيام الأخيرة، كان هناك تفاؤل متزايد بأن الجانبين سوف يكونان قادرين على الوصول إلى المرحلة الأولى من الصفقة حيث يتحرك المفاوضون بسرعة لمراجعة نص الاتفاق.


الحرب التجارية

الصين

الولايات المتحدة

ترامب

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