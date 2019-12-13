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دماغه كلها علم .. طفل يستعد للدكتوراة وعمره 15 عام فقط

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:21 م
دماغه كلها علم .. طفل يستعد للدكتوراة وعمره 15 عام فقط وانج بوك
كتب خالد إبراهيم

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بعدما استطاع من الحصول على "شهادة جامعية"، انضم الصبى " وانج لوك " ، والذى يبلغ من العمر 15 عاما، فى برنامج للحصول على الدكتوراه بعد حصوله على الماجستير قبل عامين.

" بوك "  حصل على مرتبة الشرف الأولى فى ماجستير الرياضيات من الجامعة المفتوحة، لكنه يدرس في مدرسة كوينزفيري الثانوية فى اسكتلندا.

بوك، سيبدأ سبتمبر المقبل الإعداد للدكتوراة فى علوم صحة السكان بجامعة "إدنبره" فى العاصمة الاسكتلندية بعد الانتهاء من الدراسات العليا المتقدمة في الفيزياء، والبيولوجيا، والكيمياء، والاحتفال بعيد ميلاده الـ16.

وانج بوك
وانج بوك

 

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، أن بوك، لديه القدرة على عزف البيانو والجيتار وكأنه فى مرحلة المراهقة، وفقاً لما قاله مدير المدرسة جون وود، وعبر أيضا عن سعادته وفخره بـ "بوك" وإنجازاته الهائلة".

بوك، جاء من هونج كونج، إلى اسكتلندا فى قبل 13 عام ثم حصل على شهادة فى الرياضيات المتقدمة  في 11 من عمره، ثم التحق بجامعة شيفيلد لدراسة الماجستير "اون لاين" ، وقد يصل إلى الدكتوراه عند بلوغه 19 عاماً، ويأمل أن يدرس الطب، مع الاهتمام بأمراض القلب والاعصاب.

 

 

 


علم

طفل

الدكتوراة

ماجستير

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