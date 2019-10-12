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"سياحة ومصايف" الإسكندرية تضبط 36 مخالفة فى حملة على كافيهات الكورنيش

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:08 ص
"سياحة ومصايف" الإسكندرية تضبط 36 مخالفة فى حملة على كافيهات الكورنيش كورينش الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاء رئيس الإدارة،عن ضبط 36 مخالفة  فى حملة مسائية على كافيهات الكورنيش.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الادارة المركزية للسياحة و المصايف قد قامت بشنحملة تفتيش مكبرة، على الكافيتريات والمطاعم والمحال التجارية مساء الجمعة، بنطاق أحياء وسط والمنتزة ثان، لتشديد الرقابة على الأسواق و المحال العامة والتأكد عدم وجود مخالفات فى الأسعار أو فرض رسوم اضافية، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا لكافة المنشئات المخالفة للشروط للمتعاقد عليها مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وخلال الحملة تم المرور على 15 منشأة بنطاق حى وسط، و36 منشأة بنطاق حى المنتزة ثان، للتأكد من التزامها بالشروط المتعاقد عليها، وتم تحرير 36 محضرا للمخالفين، تتمثل فى مخالفات البيع بأسعار مرتفعة لم يصدر بها قائمة معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ومخالفات إضافة نسبة خدمة بالكافتريات والمطاعم بالمخالفة للقانون، فضلا عن مخالفات عدم وجود رخصة عمومية، ومخالفات عدم تمكين اللجنة من الاطلاع على أى أوراق بخصوص المنشآت.

يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد حددت رقم "واتس آب" لتلقى الشكاوى مباشرة على الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية الأزمة والتى سيتم التعامل الفورى معها، سواء الشكاوى المكتوبة أو عن طريق خط ساخن للشكاوى، يحمل رقم 01289252668 لاستقبال شكاوى المواطنين من سوء الخدمة أو عدم الالتزام بالأسعار.


الاسكندرية

السياحة و المصايف

كافيهات الكورنيش

اسعار الكافيهات

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