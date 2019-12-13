حريق ضخم فى مستودع جنوب العاصمة الروسية موسكو.. فيديو

كتب محمد جمال

اندلع اليوم الجمعة حريق ضخم فى مستودع بجنوب العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت أجهزة الطوارئ الروسية.

وأشار مصدر فى الطوارئ، فى حديث لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إلى أن الحريق شب فى ورشة لإنتاج جلود صناعية صديقة للبيئة.

وقالت وزارة الطوارئ إن من العوامل التى تعرقل السيطرة على انتشار النيران درجة الحرارة المرتفعة وانفجار أوعية تضم وقودا ومواد قابلة للاشتعال، مضيفة أن مساحة الحريق تشكل 7 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المستودع كله 30 ألف متر مربع.

وأوردت الوزارة أن أعمال الإطفاء تجرى بمشاركة أكثر من 200 رجل إطفاء ومروحيتين من طراز "كا-32".