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حبس 3 مسجلين خطر سرقوا شقة ضابط بالمعاش فى الجيزة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:09 م
حبس 3 مسجلين خطر سرقوا شقة ضابط بالمعاش فى الجيزة مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 مسجلين خطر، لاتهامهم بسرقة بندقية مرخصة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية، من شقة ضابط شرطة بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أنهم اعتادوا سرقة الشقق السكنية بالقاهرة، حيث محل إقامتهم، إلا أنهم قرروا نقل نشاطهم للجيزة، هربا من رصد رجال الشرطة لهم.

وأفادت التحريات أن كاميرات المراقبة رصدت المتهمين الثلاثة، خلال دخولهم للعقار الذى يحتوى على الشقة المسروقة، وأنهم انتهزوا خلوها من المقيمين بها، وتسللوا إليها، واستولوا على المسروقات، إلا أن كاميرات المراقبة كشفتهم، وتم التوصل لهويتهم، بعد فحص المسجلين خطر بالقاهرة والجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة ضابط شرطة بالمعاش، للسرقة على يد مجهولين.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، وتبين وجود اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير" و"سيد" و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة شقة اللواء، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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