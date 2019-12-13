سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على محتوى المركز الثقافى الافريقى بأسوان فى 7 معلومات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:36 م
تعرف على محتوى المركز الثقافى الافريقى بأسوان فى 7 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى من تطوير متحف النيل بأسوان، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى "المركز الثقافي الإفريقي" خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي عُقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16إلى 18 مارس الماضى.

وفى التقرير التالى نرصد مكونات المركز الثقافى الافريقى فى 7 معلومات:

1- يتكون المركز من عدد 5 قطاعات تم تقسيمها طبقاً للأقاليم الجغرافية للقارة الإفريقية و بما تشتهر به الدول الإفريقية.

2-القطاع الأول: و يشمل (6) دول لإقليم شمال إفريقيا ، وهي ( مصر – ليبيا - الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا ) و يمتاز هذا الإقليم بالطبيعية الصحرواية و الجفاف في المناخ.

3-القطاع الثاني: و يشمل (14) دولة لإقليم شرق إفريقيا ، و هي: ( السودان – جنوب السودان – جيبوتي – الصومال – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا - رواندا – سيشيل –  جزر القمر –  كينيا –تنزانيا ـ مدغشقر –  موريشيوس) حيث تتصف هذه المنطقة بالطبيعة الاستوائية  و سهول السافانا و الغابات الكثيفة ،  كما تتضمن أكبر تشكيلة من الحيوانات البرية واّكلي الأعشاب (الزراف - الأفيال - الغزال – الحمار الوحشي).

 4- القطاع الثالث: و يشمل منطقة حول الفناء الداخلي لدول إقليم وسط افريقيا البالغة نحو (9) دول يغلب عليها  السهول و السافانا و الأحراش الكثيفة و ينظر إلي هذه المنطقة من قبل الباحثين بأنها أصل الوجود البشري بأفريقيا و تشتهر بإنتشار الغابات و البحيرات.

5- القطاع الرابع: يشمل منطقة دول إقليم جنوب إفريقيا المكونه من (10) دول، وهي: (انجولا –  بوتسوانا –  ليسوتو – مالاوي –  موزنبيق – نامبيا - جنوب افريقيا – زامبيا –  زمبابوي - سوازيلاند) ، و الذي يشتهر بكثرة الغابات و البحيرات والجزر.

6- القطاع الخامس: يشمل منطقة غرب القاره وعدد دولها (15) دوله وهي: ( بنين-  بوركينافاسو – كابوفيردي -  كوت ديفوار – غامبيا – غانا –  غينيا -  بيساو – غينيا ـ ليبيريا - مالي –  النيجر –  نيجيريا –  السنغال –  سيراليون –  توجو) ، و هي منطقه غنية بأحواض الأنهار مثل نهر السنغال  ونهر النيجر ، و تتميز بوجود السافانا الكثيفة و الحيوانات البرية.

7- قطاع أحواض أنهار أفريقيا: يشتمل على (6) لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الأفريقية.




 


المركز الثقافى الافريقى

أسوان

افريقيا

قطاعات المركز الثقافى الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولة تفقدية لوزير الموارد المائية والرى بالمركز الثقافى الإفريقى فى أسوان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:45 م

الرى تنتهى من تجهيزات المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل باسوان

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 09:01 ص

وزير الرى يتابع أعمال تجهيزات المركز الثقافى الإفريقى بالمسرح المكشوف بأسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:01 م

الرى تعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تحويل متحف النيل إلى المركز الثقافى الإفريقى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:45 م

الرى والثقافة يبحثان سبل التعاون لافتتاح المركز الثقافى الإفريقى بأسوان

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 10:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة