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رئيس مصلحة الميكانيكا يعلن تجهيز محطات الطلمبات استعدادا للتعامل مع السيول

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 ص
رئيس مصلحة الميكانيكا يعلن تجهيز محطات الطلمبات استعدادا للتعامل مع السيول وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحة استعدت لموسم السيول خاصة فيما يتعلق بمحطات رفع المياه، حتى تتمكن من توفير المياه للمزراعين، مشيراً إلى أن جاهزية المحطات أمر بالغ الأهمية وهو عمل المصلحة الأساسى خلال الموسم.

وأوضح عبد العاطى، أن هناك استعدادات دورية دائمة التنفيذ للإطمئنان على حالة المحطات، واجراء الصيانة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى وجود قطع غير محلية أو أخرى يتم استيرادها كرصيد فى المخازن قبل بداية موسم السيول والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات ،ووحدات الطوارىء واجراء العمرات لها.

أشار عبد العاطى إلى أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق  وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، موضحاً أن هذه السيول كانت شىء طارىء وغير متوقعة وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارىء فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.
 


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