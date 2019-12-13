تعرف على أهم جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب محمد عبد الرازق

يعقد منتدى شباب العالم عدد من الجلسات المهمة خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

وتتناول الجلسات عددًا من النقاط المحورية، كالتالى: