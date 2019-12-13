سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على الحقوق المكتسبة وفقا لنصوص القانون، وفيما يلى نرصد حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى السكن، وكيفية حصولهم على الوحدات، وماذا فى حال زيادة اعداد المتقدمين عن النسبة المخصصة لهم:

ووفقا للائحة:

تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الإيجار المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سناً

الشخص ذو الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

الأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.

 

 

 


ذوى الإعاقة

قانون ذوى الإعاقة

الوحدات السكنية

الاسكان الاجتماعى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على إجراءات قبول ذوى الإعاقة بالجامعات وفقا للقانون الجديد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:46 ص

القومى للمرأة يختتم حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجدارية لدعم ذوى الإعاقة

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 11:30 ص

"نهاية أردوغان تقترب".. 3 سيناريوهات تنتظر الديكتاتور التركى بعد تزايد غضب الشعب ضده.. هتلر وموسولينى أبرزهم.. والمعارضة التركية تكشف مأساة "ذوى الإعاقة" فى سجون أنقرة.. وتؤكد: ارتفاع الأسعار مسلسل مستمر..فيديو

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 06:00 ص

صور.. مديريات الأمن تستقبل عدد من ذوى الإعاقة لمشاركتهم الإحتفال

الخميس، 05 ديسمبر 2019 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة