تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على الحقوق المكتسبة وفقا لنصوص القانون، وفيما يلى نرصد حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى السكن، وكيفية حصولهم على الوحدات، وماذا فى حال زيادة اعداد المتقدمين عن النسبة المخصصة لهم:

ووفقا للائحة:

تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الإيجار المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سناً

الشخص ذو الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

الأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.