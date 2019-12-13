ترامب يحتفى بفوز جونسون ويعده باتفاقيات تجارية أكثر ربحية من أى اتفاق أوروبى

كتب أحمد علوى

أشاد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بانتخاب وفوز بوريس جونسون، من خلال حسابه على موقع تويتر، حيث وعده الرئيس الأمريكي بعقد اتفاقية تجارية جديدة ضخمة بعد تحقيق بريكست، وأشار ترامب إلى أن الاتفاقية "يحتمل أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي".

ووفقاص لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فخلال الحملة الانتخابية لبوريس جونسون، واصل البريطانى التباهي بالاتفاق التجاري الكبير الذي أراد إبرامه مع صديقه الأمريكي ترامب في حالة فوز المحافظين.

واتهم حزب العمل بوريس جونسون بالتفاوض سراً مع الولايات المتحدة لتعاون الخدمة الصحية في بريطانية لشركات الأدوية الأمريكية كجزء من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.