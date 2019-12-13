تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية 18.5 مليار جنيه خلال أسبوعين

كتب هانى الحوتى

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية ، بنحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضى، ليصل إجمالى ما خسرته البورصة خلال أسبوعين نحو 18.5 مليار جنيه، بعد خسارتها 9.9 مليار جنيه فى الأسبوع الأول من ديسمبر.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 393.3 مليار جنيه إلى 385.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.2 مليار جنيه إلى 198.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.5 مليار جنيه إلى 583.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.