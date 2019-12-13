تجديد أعمدة الإنارة بشارع محمود سامى بالعمرانية ورفع القمامة بأوسيم

كتب سيد الخلفاوى

رفعت أجهزة محافظة الجيزة اشغالات الحواجز الحديدية من شوارع ربيع الجيزى وفرحات والبحر الاعظم فى اطار مجهودات حى جنوب الجيزة لتنفيذ قرار المحافظ بحظر وجودها بالشوارع والطرق .

كما تم رفع تجمعات القمامة من مناطق المزرعة والصرف الصحى ومزلقان لعبه ومحيط مجمع المدارس والبوسطة والسنترال وحرم الدائرى وميدان محمد مبروك ومزلقان القيراطين وطريق الجلاتمة وقرى الزاوية وشنبارى والكوم الاحمر بمركز ومدينة اوسيم .

كما واصل حى العمرانية مجهوداته فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث تم البدء فى احلال وتجديد أعمدة الانارة بشارع محمود سامى إضافه الى البدء فى دهان الاسوار وتقليم الاشجار .





