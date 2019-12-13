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"اليوم السابع" يحاور أحد الشباب المنظمين لـ"مسرح شباب العالم" قبل بدء فعالياته

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:49 ص
"اليوم السابع" يحاور أحد الشباب المنظمين لـ"مسرح شباب العالم" قبل بدء فعالياته اليوم السابع يحاور احد الشباب المنظمين لمسرح منتدى شباب العالم بشرم
كتب محمد أسعد

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قبل ساعات من بدء فعاليات مسرح شباب العالم، التقت "اليوم السابع" بمحمد محمد أيمن، أحد الشباب المنظمين والمسئولين عن المسرح وجميع فعالياته.

 يقول محمد أيمن، الحاصل على بكالوريوس هندسة الطيران والفضاء، إن المسرح من المقرر أن يشهد مجموعة متنوعة من العروض خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وتختلف ما بين غناء ورسم وتمثيل وموسيقي.

أضاف أنه خلال الأسابيع الماضية، تم العمل على قدم وساق، وإجراء ورش العمل، وجمع الموهوبين من مختلف دول العالم، حيث ما يقرب من 3 ألاف فنان وصاحب موهبة، من 113 دولة، تم اختيار 160 مشاركة من 30 دولة.

وأوضح  أيمن، أن الهدف من مسرح شباب العالم هو جمع الموهوبين من جنسيات وثقافات وخلفيات حضارية وديانات وأعراق مختلفة، وكل هذه الاختلافات تمُحى تحب قبة مسرح شباب العالم، حيث يتم التواصل والتفاعل فيما بينهم وبين جميع الحاضرين، ليكون الفن والثقافة هي الرابط المشترك.

وينطلق مسرح شباب العالم في موسمه الثاني هذا العام تحت شعار "الفنون... إحياءً للإنسانية" وتبدأ عروضه اليوم الجمعة، وتستمر يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

وخلال هذه الأيام تقدم مجموعة من العروض المختلفة، تبدأ بمسرحية للمخرج خالد جلال، وتشمل فعاليات اليوم الأول كذلك عروض متنوعة، من بينها عرض للروبوت صوفيا، ومشاركات لفنانين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والمغرب وبولندا، ويتضمن اليوم الثانى من مسرح شباب العالم 9 عروض لفرق وفنانين من الكاميرون ونيوزيلاندا وتونس ونيبال وروسيا وأمريكا ومنغوليا، إضافة إلى فرقتى «حورس باند» و«براس باند» من مصر.

وفى اليوم الثالث والأخير من المسرح، تشارك 3 فنانات بمقاطع غنائية متنوعة، من بينهن الفنانة التونسية غالية بن على، إضافة إلى الفنانة ماريتا من لبنان، وكاترينا من أوكرانيا، إلى جانب عرض غنائى فنى تقدمه فرقة «ميوزيك باند» المصرية.

ويعتبر مسرح شباب العالم نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.


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