النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق محدود داخل فرع الأهلى بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بالشيخ زايد المعمل الجنائي لافادتها بنتائج فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع حريق مطعم بفرع النادى الأهلى فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحريات عن أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى الشيخ زايد، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم محاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات.