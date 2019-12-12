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المصرية للاتصالات: 50% خصم على باقات WE الأرضى حتى نهاية ديسمير الجارى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:26 م
المصرية للاتصالات: 50% خصم على باقات WE الأرضى حتى نهاية ديسمير الجارى الشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن أحدث عروضها لخدمات التليفون الارضي، وهو عرض للعملاء الحاليين للاستمتاع بخصم 50% على باقات WE الارضي الـ 35 أو 65 وذلك حتة 31 مارس 2020.
 
كما يستمتع العميل بامكانية تقسيط جهاز هاتف ارضي لاسلكي بقيمة 350 جنيه على أن يتم سداد 50 جنيه مقدما عند الاشتراك في العرض ويتم تقسيط باقي المبلغ على 6 شهور متتالية بقيمة 50 جنيه شهريا.
 
وتتيح المصرية للاتصالات هذا العرض حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري ويمكن الاشتراك في العرض من خلال جميع قنوات البيع والسنترالات ومراكز خدمة العملاء .
 
وكانت المصرية للاتصالات we، قد أرسلت  رسائل نصية لعملائها الذين لا يزالون مشتركين بباقات الإنترنت الأرضى القديمة، تفيد بأن الشهر الجارى هو آخر شهر للباقات التقليدية بالسرعات القديمة، وذلك لعدم توفرها مرة أخرى.
 
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we

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