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القبض على تشكيل عصابى لترويجه المخدرات وبحوزته 3 أسلحة نارية بكفر الشيخ

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:09 م
القبض على تشكيل عصابى لترويجه المخدرات وبحوزته 3 أسلحة نارية بكفر الشيخ بانجو - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث كفر الشيخ من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصصوا فى تجارة المخدرات، وبحوزتهم 126 لفافة بانجو و3 أسلحة نارية و63 طلقة نارية، بقرية حازق بمركز بيلا، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، يفيد بتمكن مباحث شرطة مركز بيلا برئاسة الرائد أحمد قطاطو من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة والسلاح بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.

وعقب ورود المعلومات كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، بسرعة ضبط التشكيل العصابي، وتم تشكيل فريق برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، ضمت رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه.

وألقوا القبض على "عمرو.ع.ع.م" 38 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية آلى، و26 طلقة آلية، و54 لفافة بانجو، و"ربيع.ا.ع.ا" 40 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش" أجنبية الصنع"، و3 طلقات خرطوش، و16 لفافة بانجو، وهاتف محمول، و"ح.م.م.ح" 26 سنة، عاطل، وبحوزته 56 لفافة بانجو، و"عمرو.ع.م.ع" 32 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش، و31 طلقة خرطوش، وهاتف محمول، وجميعهم مقيمون بقرية حازق التابعة لدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل عملية الاتصال بعملائهم والمبالغ المالية متحصلات تجارتهم الآثمة، وتحرر المحضر رقم 11960 جنايات مركز بيلا لسنة 2019،وجارى إخطار النيابة العامة .


مخدرات

كفر الشيخ

النيابة العامه

مواد مخدرة

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