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الزراعة توافق على تصدير 17 طن تقاوى و9 آلاف شتلة فاكهة إلى 3 دول

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:00 ص
الزراعة توافق على تصدير 17 طن تقاوى و9 آلاف شتلة فاكهة إلى 3 دول وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن أن لجنة تقاوى  الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 17  طنا و100 كيلو تقاوى بالإضافة الى  تصدير 9 آلاف شتلة فاكهة، خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأكد   تقرير لجنة تقاوى الحاصلات  الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه  أن من بين الموافقات تصدير 9 الالف شتلة فاكهة الى السعودية من أصناف مانجو كيت وقشطة وجوافة ، بالإضافة الى الموافقة على تصدير 15 طن تقاوى برسيم حجازى الى السعودية ، وتصدير  2 طن من تقاوى البرسيم الحجازى الى سلطنة عمان، وتصدير 100 كيلو تقاوى اذرة سكرية الى الفلبين ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية والصحة النباتية.   

وأوضح التقرير أن جميع  التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

 



 

تصدير تقاوى

شتلات الفاكهة

الحاصلات الزراعية

مزارع شتلات الفاكهة

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