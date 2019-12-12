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"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة ، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، وافقت على تصدير 414 ألف و800 شتلة فاكهة ، من أصناف الموز والمانجو والزيتون والرمان والفراولة ، خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

 وأكد تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، أن من بين الموافقات ، تصدير 400 ألف شتلة فراولة إلى إثيوبيا ، و2000 شتلة من أصناف المانجو السكرى، والعنب البناتى الى البحرين ، وتصدير 9 الالف شتلة الى السعودية من أصناف المانجو الكيت ، جوافة ، قشطة بلدى، وتصدير 1800 شتلة من الزيتون ،والعنب البناتى الى نيجيريا ، و تصدير 2000 شتلة مانجو كيت الى الأردن . و650 شتلة رمان الى تايلاند تتطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


شتلات فاكهة

المحاصيل الزراعية

المحاصيل البستانية

تصدير الشتلات

اليوم السابع بلس

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