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"الزراعة": تحذر من التعامل مع مشاتل الخضر والفاكهة والنخيل المخالفة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:53 م
"الزراعة": تحذر من التعامل مع مشاتل الخضر والفاكهة والنخيل المخالفة خضراوات وفواكه
كتب عز النوبى

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حذرت وزارة الزراعة، كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة   كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها ، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.
 
 فيما واصلت الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة، نشر لجانها  المرورية  على انتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة  من قبل  وزارة الزراعة  والتأكد من مطابقتها المواصفات ، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل  المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة  الزراعة  ، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل  للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.
 
المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قال  فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  إن هناك   لجان  وحملات تفتيشية  من قبل إدارة الخضر  بالتنسيق مع مدريات  الزراعة  على جميع مشاتل الخضروات والفاكهة  للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب المزارعين  بالحصول على  فاتورة الشراء  من الصوب المعتمدة  من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن  أى منتج غير مطابق للمواصفات.
 
وأضاف"عطا "، أن شراء الشتلات من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، تضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من الصادرات الزراعية إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية، متابعا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج  وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.
 
 

مشاتل الفاكهة

مشاتل الخضروات

الصوب الزراعية

تراخيص المشاتل

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