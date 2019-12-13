الجيش المالى يعلن مقتل 4 إرهابيين فى منطقة اديانكابو

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أعلن الجيش المالى قتل 4 إرهابيين، واستعادة بعض الأسلحة التى كانت بحوزتهم.

وأكدت القوات المسلحة في مالي - في بيان مساء الخميس- أن إحدى وحداتها فى منطقة اديانكابو، وخلال تتبعها لحركة الإرهابيين قتلت اليوم أربعة إرهابيين، بعد تبادل إطلاق النار مع مسلحين مجهولين قرب منطقة كورو، فيما لم تصب الوحدات المالية بأي أذى.

وتعيش مالي وبعض دول الساحل الأفريقي نشاطا مكثفا للمسلحين الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية في هذه الدول بشكل مكثف.