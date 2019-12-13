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التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 ص
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل امتحانات
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات والإدارات التعليمية تبدأ فى طباعة أسئلة امتحانات اولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الامتحانات فى يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الأسئلة سيتم طباعتها وتظريفها من قبل المديريات والإدارات وستكون مسئولية تأمينها على المديريات واى حالات تسريب أو تصوير سيتم محاسبة المسئول عن ذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت 11 يناير المقبل لامتحانات الصف الأول الثانوى العام الورقية وايضا الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.

 

 


التربية والتعليم

امتحان يناير المقبل

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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