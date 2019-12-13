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الاحتلال الاسرائيلى تمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
الاحتلال الاسرائيلى تمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت السلطات الإسرائيلية، الخميس، إن المسيحيين فى قطاع غزة لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة، مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام.

وقالت متحدثة باسم مكتب الاتصال العسكرى الإسرائيلى مع الفلسطينيين، إن مسيحيى غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يسمح لأى منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة.

وتضع إسرائيل قيودا صارمة على التنقلات إلى خارج قطاع غزة، وقالت المتحدثة إن بناء على "توجيهات أمنية" سيسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر جسر اللنبى (جسر الملك حسين) الحدودى مع الأردن لكنهم لن يزوروا مدنا فى إسرائيل والضفة الغربية.

ويسكن فى قطاع غزة نحو ألف مسيحى فقط، أغلبهم من الأرثوذكس، وسط سكان القطاع البالغ عددهم مليونى نسمة تقريبا.

 


إسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

القدس عربية

فلسطين عربية

مسيحيى قطاع غزة

بيت لحم

القدس

عيد الميلاد

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