سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعلام الحربى الليبى: وصول الوحدات العسكرية لمحيط سجن أبو سليم فى طرابلس

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:52 م
الإعلام الحربى الليبى: وصول الوحدات العسكرية لمحيط سجن أبو سليم فى طرابلس الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبى من الوصول إلى محيط سجن أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس.

قال الإعلام الحربى للجيش الليبى إن القوات المسلحة وصلت إلى محيط سجن أبو سليم، والتقدم بخطى ثابتة فى كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

أشار الإعلام الحربى إلى شن طائرات تابعة لسلاح الجو على تمركزات المليشيات المسلحة فى محور عين زارة جنوبى طرابلس.

فيما تحلق طائرات استطلاع تابعة للجيش الليبى فى عدة محاور بالعاصمة طرابلس ورصد تحركات المليشيات التابعة لحكومة الوفاق قبيل استهدافها بالمدفعية الثقيلة أو عبر غارات جوية.

 


الإعلام الحربى الليبى

الجيش الليبى

سجن بوسليم

اخبار طرابلس

تحرير طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الليبى يقتحم قلب طرابلس.. استسلام 11 مسلحا من مليشيات الوفاق بمحور صلاح الدين.. الوحدات العسكرية تتقدم نحو الكريمية .."المسمارى": سيطرة جوية ومدفعية كاملة.. و"حفتر" يوجه نداء إلى المسلحين المناوئين لقواته

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 م

العربية: الجيش الليبى يعلن سيطرته على معسكر حمزة بطرابلس

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:42 م

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:44 ص

الجيش الليبى: 11 مُسلحاً من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم بعد منحهم الأمان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة