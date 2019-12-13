الإعلام الحربى الليبى: وصول الوحدات العسكرية لمحيط سجن أبو سليم فى طرابلس

كتب : أحمد جمعة

تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبى من الوصول إلى محيط سجن أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس.

قال الإعلام الحربى للجيش الليبى إن القوات المسلحة وصلت إلى محيط سجن أبو سليم، والتقدم بخطى ثابتة فى كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

أشار الإعلام الحربى إلى شن طائرات تابعة لسلاح الجو على تمركزات المليشيات المسلحة فى محور عين زارة جنوبى طرابلس.

فيما تحلق طائرات استطلاع تابعة للجيش الليبى فى عدة محاور بالعاصمة طرابلس ورصد تحركات المليشيات التابعة لحكومة الوفاق قبيل استهدافها بالمدفعية الثقيلة أو عبر غارات جوية.