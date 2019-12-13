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اكتشاف أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا تعود لـ340 مليون عام.. فيديو وصور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:59 م
اكتشاف أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا تعود لـ340 مليون عام.. فيديو وصور أقدم أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا
كتب محمد رضا

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تم اكتشاف أثار أقدام للبرمائيات فى بريطانيا محفورًا فى حفرية من الحجر الرملى فى شمال يوركشاير، ويعود تاريخ أثار الأقدام القديمة إلى 340 مليون عام وقد تم العثور عليها فى قاعدة شلال "هاردرو فورس"Hardraw Force  فى Wensleydale.

تنتمى أثار الأقدام إلى أقرب أقرباء البرمائيات الحديثة، والتى تسمى تيمنوسبونديل، وتحديداً الأيدوبويدات أو "الحيوانات التى تواجه الشراهة"، وكانت الإيدوبويدات عبارة عن كائنات تشبه التماسيح يبلغ طولها 6 أمتار وتعيش على دلتا النهر.

أقدم أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا
أقدم أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا

 

تم وضع الحفرية الأثرية عبر ماسح ضوئى ثلاثى الأبعاد للكشف عن مزيد من التفاصيل وهى الآن معروضة فى متحف التاريخ الطبيعى، وشاركت فى البحث "هانا بيرد"، التى كانت طالبة جامعية فى جامعة برمنجهام عندما أجرت هذا البحث، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

من جهتها، قالت بيرد: "لقد استخدمنا المسح الضوئى والتصوير الفوتوغرافى لإنشاء نموذج رقمى ثلاثى الأبعاد، مما يسمح لنا بتصور وتحديد آثار أقدام اللافقاريات بشكل أفضل"، مضيفة "تحديد ما إذا كانت الطبعات الفردية قد صنعت من قبل اليدين أو القدمين، وكذلك اتجاه الحركة، أثبتت بالتأكيد أنها مزعجة فى بعض الأحيان، لكننا تمكنا أخيرًا من إعادة بناء كيف قد تكون هذه البرمائيات قد تحركت فى الحياة".

 

وأضافت "لقد سارت الأيدوبويدات عبر الرمل فى دلتا النهر جنبًا إلى جنب مع الحيوانات اللافقارية المعاصرة بما فى ذلك المفصليات والديدان والرخويات"، ويقول العلماء – حسب تقرير "ديلى ميل" - إن الورقة التى نشرت فى مجلة الجمعية الجيولوجية تقدم نظرة نادرة على النسخة الكربونيوم المبكرة والتنويع رباعى الأرجل فى المملكة المتحدة، وكذلك كيف انتشرت تيمنوسبونيلز فى جميع أنحاء منطقة اليورو وأمريكا.

تصور لـ"الأيدوبويدات" أقدم برمائية فى بريطانيا
تصور لـ"الأيدوبويدات" أقدم برمائية فى بريطانيا

 

فيما، قالت الزميلة العلمية لمتحف التاريخ الطبيعى أنجيلا ميلنر: "على الرغم من أن هذه العينة كانت موجودة فى مجموعة متحف التاريخ الطبيعى لفترة طويلة، فقد كشفت تقنيات المسح ثلاثى الأبعاد الحديثة عن وفرة من التفاصيل يكاد يكون من المستحيل رؤيتها على المسارات الأصلية".

موقع العثور على أقدم أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا
موقع العثور على أقدم أثار أقدام لبرمائيات فى بريطانيا

 


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الايدوبويدات

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جامعة برمنجهام

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