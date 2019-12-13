ارتفاع سعر النفط لأعلى مستوياته فى 3 أشهر بفضل آمال التجارة وانتخابات بريطانيا

لندن – رويترز

صعد النفط لأعلى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، إذ بدا أن التقدم فى سبيل تسوية النزاع التجارى الأمريكى الصينى ونتيجة الانتخابات العامة فى بريطانيا يبددان غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقالت مصادر أمريكية أمس الخميس إن واشنطن حددت شروطها لإبرام اتفاق تجارة مع بكين، إذ عرضت تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وخفض أخرى فى مقابل مشتريات صينية لمزيد من السلع الزراعية الأمريكية.

وصعد خام القياس العالمى برنت إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر، وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، كان مرتفعا بمقدار 99 سنتا عند 65.19 دولار، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.

تثبط حرب التجارة الدائرة منذ 18 شهرا أسعار النفط، بينما تلقى الضبابية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بظلالها. وفاز حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا بأغلبية كبيرة فى الانتخابات العامة التى أجريت الخميس، مما يعطيه القدرة على إتمام عملية انسحاب البلاد من الاتحاد.

وساعد نزول فى الدولار الأمريكى مع زيادة للجنيه الاسترلينى فى دعم السلع الأساسية. وصعد الاسترلينى أكثر من 2%، مدعوما بنتائج الانتخابات التى ظهرت خلال الليل.