أمريكا: عودة تركيا لبرنامج طائرات "إف 35" مرهون بتخليها عن المنظومة الروسية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ، أنها على علم بأن هناك اختبارات لمنظومة الدفاع الروسية "إس 400" فى تركيا.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية الخميس - أنه إذا أرادت أنقرة العودة لبرنامج الطائرات الأمريكية "إف 35"، عليها التخلص من منظومة الدفاع الروسية.

يأتى ذلك بعد أن أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى فى وقت سابق تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها فى شمال سوريا وشرائها منظومة الصواريخ الروسية، فى أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.