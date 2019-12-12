3 نصائح لتعليم طفلك الهدوء والاستقرار فى الحياة

كتبت فاطمة ياسر

تعليم الأطفال الهدوء يعد من الأمور الصعبة، ويعرض التقرير المنشور عبر موقع " womansday"، قول الخبراء إن التربية السليمة تجبر الآباء على أن يكونوا مدركين للأفكار والمشاعر، والتخلص من الشعور بالإجهاد، وعليهم تحسين الإدراك أو التركيز، ومكافحة الألم.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لأنها تساعد بشكل كبير فى تعليم الطفل الهدوء، ومنها:

-اجعلها لعبة..



تقديم مفهوم الذهن والهدوء من خلال العمل في الأنشطة العائلية، مثل"اذهب في نزهة طويلة وابحث عن ألوان أو نباتات معينة، وانتبه إلى خطواتك، أو انظر إلى أي مدى يستطيع الجميع المشي بهدوء لبضع دقائق" ، تقترح الدكتورة جيل مديرة إدارة مركز الاضطرابات في معهد عقل الطفل، نصيحة أخري وهي حاول أن نضع في اعتبارنا الأكل، لبضع دقائق فقل له اشرك كل الحواس الخمس وركز على كيف يبدو طعامك ورائحته وأذواقه وشعوره في فمك.

- التنفس من البطن يعلمك الهدوء..



لمساعدة أسرتك على الاستقرار ضع يدك على بطنك والأخرى على قلبك، عندما تستنشق الهواء واسمح لبطنك بالتوسع، الزفير لفترة أطول مما كنت تستنشق وحاول التنفس لمدة خمس ثوانٍ وزفيرك لمدة سبع ثوان ، أو استنشاقه لمدة ثلاث ثوانٍ وزفيرك لمدة خمس ثوانٍ، وعلم أسرتك ذلك.

-دع الأطفال يكونون عاطفيين..



يقول فيلدنج: "يحاول الآباء في كثير من الأحيان إنقاذ الأطفال من مشاعرهم بدلاً من التحقق من صحة هذه المشاعر". دع الأطفال يعرفون أنهم لا يضطرون لإخفائه عندما يشعرون بالرضا وأن إدراكهم لجميع المشاعر هو شكل من أشكال الذهن.