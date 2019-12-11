محافظ الغربية يشدد على تفعيل السبورات والشاشات الذكية بالمدارس

الغربية عادل ضرة - محمد طارق

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،توجيهاته لمدير مديرية الصحة بالغربية بإعادة توزيع طاقم الأطباء والتمريض، حسب إحتياجات المستشفيات لتغطية النقص في طاقم الأطباء والتمريض، لتحقيق التكامل بين جميع المنشآت الطبية ،وكذا وتوفير بيانات بالإمكانيات الموجودة بكافة المستشفيات والنقص في الأجهزة المطلوبة والمعطلة والأدوية، لتوفيرها بالتنسيق مع رجال الأعمال والمجتمع المدني ، كما أكد على متابعة تواجد الأطباء بالمستشفيات ،والتشديد على تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى وحسن معاملتهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفعيل السبورات والشاشات الذكية في المدارس وعمل الصيانة اللازمة لها وتدريب المدرسين عليها ، مع إستمرار خطة التطعيمات في المدارس ،والعمل على توعية الطلبة وتوفير رحلات لزيارة المشروعات القومية .

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية على تفعيل منظومة الشكاوى وسرعة فحص الشكوى والتحقق منها والرد عليها ، مشددا على عدم تأخير صرف المرتبات والمستحقات المالية لجميع الموظفين وخاصة المتعاقدين على الصناديق ، مؤكداً أن جميع أجهزة المحافظة، تعمل من أجل الصالح العام لجميع المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية بالإستمرار ،في التخلص من تراكمات القمامة التاريخية والقديمة وتزويد مصانع تدوير القمامة بدفرة والمحلة الكبرى بمعدات لرفع كفاءتها ،المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالشوارع والميادين وخاصة الشوارع الجانبية ، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، موضحاً أن أعمال التطوير والرصف الجارية تهدف إلى توفير السيولة المرورية بالشوارع وعدم التكدس المرورى للحفاظ على المظهر الحضاري.

كما أكد على أن أعمال الرصف جاءت بعد الإنتهاء من جميع المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات ، كما شدد على ضرورة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار وتفعيل دور اللجان المشكلة لذلك " غرفة عمليات المحافظة - شركة مياه الشرب – شركة الكهرباء – الحماية المدنية – المرور – هيئة الطرق " لتوفير كافة المعدات لمواجهة الأمطار وعدم تراكم المياه وإلغاء الإجازات للأجهزة المعنية عند حدوث أمطار شديدة ،وتطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى المحافظة وغلق جميع المعابر الغير قانونية ، حفاظاً على حياة المواطنين.

كما أعلن " رحمي " عن موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة على إعتماد الحيز العمراني لعزبة البحر التابعة لقرية بلاي وعزبة البواجرية مركز السنطة وعزبة عزيز بالمحلة الكبرى.

وكذا موافقة المجلس على مخاطبة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الخدمية " محطة رفع للصرف الصحي على مساحة 400م2 بزمام قرية فرسيس مركز زفتي لخدمة أهالي كفر الزيتون لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي تبرع من أحد مواطني القرية - إحلال وتجديد دورة مياه مسجد عزبة كريم التابعة لمنشأة الجنيدي مركز طنطا بمساحة 34.5م2 - قبول تبرع أحد المواطنين بمساحة قيراط و15 سهم بناحية عزبة صالح منشأة الأوقاف مركز طنطا لإقامة محطة صرف صحى عليها " ،قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 350م2 لإقامة دار مناسبات ومجمع خدمات عليها بعزبة ركيته التابعة لقرية الرياض مركز زفتي .



كما شدد المحافظ على حسن استقبال المواطنين والاستماع لهم وتلبيه إحتياجاتهم وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة المجالات ، جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة .

حيث بدء المجلس بالتصديق على جلسة المجلس التنفيذي السابقة ومتابعة تنفيذ قرارات الإجتماع السابق ، وخلال الجلسة وجه المحافظ بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات فيما بينهم لإنجاز الأعمال.

وأشار إلى ضرورة تطوير أداء الجهاز الإداري بالمحافظة لرفع كفاءة الموظفين بجميع مراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات ، وشدد محافظ الغربية على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وعدم التستر عليه.

كما وجه أيضاً بسرعة إنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعمل على المتابعة المستمرة لإكتشاف أي مخالفات وإزالتها في المهد ، ووجه المحافظ وكيل وزارة الري بإستمرار تطهير الترع والمصارف ورفع مخلفات التطهير أول بأول خارج المدينة حفاظاً على الشكل الحضاري وحرم الطريق ،

وخلال الإجتماع أصدر توجيهاته لرؤساء المدن بتطوير مداخل المدن وتحسين الإنارة وصيانه الأعمدة وتركيب كشافات الإنارة بها حفاظاً على الشكل الجمالي للمدن ، كما وجه بحصر جميع المشروعات المتعثرة وإزالة المعوقات ودعمها لإعادة تشغيلها ، وكذلك حصر أملاك الدولة المؤجرة للغير وإعادة تقيمها ، مشيراً إلى التيسير على المواطنين لتلقى طلبات التصالح للبناء المخالف وعمل سجل لتسجيل المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتقييم قيمة الأرض بالسعر الحالي وليس المستقبلي والمساواة بين المواطنين في تقييم المنطقة الواحدة.

وفى السياق ذاته أصدر محافظ الغربية تعليماته بطلاء وجهات المباني التي تبنى بالطوب الأحمر وإزالة الاشغالات والتنسيق مع مديرية الأمن لمنع التعديات على حرم الطريق وخاصة المقاهي والسيارات ومنع إستخدام ألة التنبيه وخاصة بالشوارع الرئيسية ، كما وجه بحصر الأسواق والمواقف العشوائية وتوفير أماكن بديلة لها لمنع التكدس وتيسير الحركة المرورية