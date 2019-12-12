صور.. مواطن يطالب محافظ الشرقية بعلاجه وزوجته وترميم منزله المتصدع

الشرقية – إيمان مهنى

"نايم فى البيت مش قادر أتحرك، مراتى مريضة ومش عارف أصرف على ثلاثة أطفال".. هذه هى مناشدة مواطن من محافظة الشرقية، للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بعلاجه هو زوجته وترميم منزله المتصدع وتوفير مصدر دخل لهما.

ويقول خالد مسلم إسماعيل من قرية جمعان التابعة لمركز منشاة أبو عمر، إنه تعرض لحادث منذ سنوات أدى لكسر مضاعف في الفخذ والركبة، والذى أقعدني عن العمل من وقتي لحاجتي لتركيب مفصل فى الركبة وشرائح ومسامير .

ويضيف أن زوجته تعانى من مرض عقلى لا تقوى عن العمل ولدية ثلاثة أبناء هم "الشافعى 11 عاما، دينا 9 سنوات، إبراهيم 3 سنوات"، ولا يوجد أى مصدر للإنفاق عليهم أو توفير مصاريف العلاج لى ولزوجتى.

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ووزيري التضامن الاجتماعى والصحة، بتوفير علاجه لحالته هو وزوجته وترميم المنزل المتصدع .

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