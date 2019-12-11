فحص أكثر من 6000 طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية بفحص عدد 6302 طفل حديثي الولادة حتي الآن ، وذلك من عمر يوم وحتي 28 يوم من خلال الأجهزة السمعية ،وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 2 مليون ، 600ألف طفل حديثي الولادة علي مستوي الجمهورية، وعدد 150 ألف طفل علي مستوي المحافظة خلال عام .

وانطلقت المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر من وحدة طب الأسرة بمشتول القاضي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ويتم العمل بالمحافظة في 120 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها .

كما تم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي ، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه مرة أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول ، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفيي الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة .