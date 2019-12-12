سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا وتكريم المتدربين بكفر الشيخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:36 م
صور.. ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا وتكريم المتدربين بكفر الشيخ ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مركز التطوير التكنولوجي ختام برنامج التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس واستخدام مهارات القرن الواحد و العشرين لمعلمي التربية الخاصة ومعلمي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية .

 

وكرمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المتدربين ،وسلمتهم شهادات البرنامج ،لإتمامهم التدريب بنجاح وسوف يتم ايقاف التدريبات استعدادا للامتحانات.

 

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ووائل الحداد، مدير عام المركز، وهاني حمدان منسق البرنامج ،وسعيدة يوسف، موجه عام علم النفس ،وعزيزه سلام ،موجه عام الفلسفة ، والدكتورطارق مرسي، مدير اداره التربية الخاصة، ووفاء ابو العطا ،موجه عام اللغه الإنجليزية، وأماني المغازي ،موجه فلسفه اداره شرق ،ونجوى حسني ،موجه إداره شرق كفر الشيخ ،والدكتورة اسلام ابراهيم ،موجه اللغة الانجليزية بادراه شرق كفر الشيخ ، والمدربين اشرف ابو النصر، والدكتورة غادة عبد المنعم ،وايمان عثمان ،وايمان عبدالحميد، ودكتورمازن فوزي بدوي ،وداليا سمير.

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (1)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (2)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (3)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (4)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (6)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (7)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (8)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (9)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

 

ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (10)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين
 
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (11)
ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين 

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

لغة عربية

طرق تدريس حديثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة