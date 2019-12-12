صور.. ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا وتكريم المتدربين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز التطوير التكنولوجي ختام برنامج التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس واستخدام مهارات القرن الواحد و العشرين لمعلمي التربية الخاصة ومعلمي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية .

وكرمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المتدربين ،وسلمتهم شهادات البرنامج ،لإتمامهم التدريب بنجاح وسوف يتم ايقاف التدريبات استعدادا للامتحانات.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ووائل الحداد، مدير عام المركز، وهاني حمدان منسق البرنامج ،وسعيدة يوسف، موجه عام علم النفس ،وعزيزه سلام ،موجه عام الفلسفة ، والدكتورطارق مرسي، مدير اداره التربية الخاصة، ووفاء ابو العطا ،موجه عام اللغه الإنجليزية، وأماني المغازي ،موجه فلسفه اداره شرق ،ونجوى حسني ،موجه إداره شرق كفر الشيخ ،والدكتورة اسلام ابراهيم ،موجه اللغة الانجليزية بادراه شرق كفر الشيخ ، والمدربين اشرف ابو النصر، والدكتورة غادة عبد المنعم ،وايمان عثمان ،وايمان عبدالحميد، ودكتورمازن فوزي بدوي ،وداليا سمير.



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين (



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين



ختام دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكرم المتدربين