صور.. جامعة الأقصر تشهد تنفيذ برنامج تدريبى لريادة الأعمال لـ100 طالب وخريج

ومن جانبه أكد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أن الدولة اهتمت بريادة الأعمال، مشيراً إلى أن التدريب إستهدف تعزيز مجتمع ريادة الأعمال ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال من خلال عرض أفكار ومشاريع المتدربين، موضحاً أن الجامعة مستمرة فى انشطتها لدعم المجتمع وخدمته لافتا إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال فى الأقصر ومساعدة الطلاب والشباب فى تنفيذ مشاريعهم والتغلب على التحديات التى تواجههم.

فيما أكد الدكتور هانى السلامونى الخبير بالأمم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة، ومؤسس إنروت للتنمية ومدير برامج ريادة الأعمال بها، أن تدريب 100 شاب وفتاة من طلاب وخريجي جامعة الأقصر، وتضمن التعريف بريادة الأعمال وتنمية مهارات الإبداع والتفكير فى المشروعات وإكتساب الخبرات والتميز فى سوق العمل، لافتاً إلي أن التدريب إستهدف الحث علي إقامة مشروعات وتنفيذ برامج لريادة الاعمال فى عدة مجالات خاصة السياحة والحرف اليدوية، وقال أنه من المقرر أن تطلق "إنروت" للتنمية أول حاضنة لأعمال متخصصة في تطوير الأعمال السياحية بالأقصر وسيكون مقرها كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وسيكون أول نشاط لها هو تطوير قطاع الالباستر كما يتم دراسة تنظيم مسابقة للابتكار والتطوير عبر القيام بتصاميم جديدة للترويج لمنتجات صناعة الالباستر والحرف اليدوية.

وأضاف الدكتور هانى السلامونى خلال الفعاليات، أن الأنشطة لا تقتصر على محافظة الأقصر فقط، حيث سيتم تنظيم مسابقة لريادة الأعمال وستشارك جامعة الأقصر ممثلة فى كلية السياحة والفنادق كعضو فى لجنة التحكيم للمسابقة التى تستهدف محافظات جنوب الصعيد سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالاقصر

فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالاقصر