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خالد صلاح
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الصحة الإماراتية تقدم نصائح لزيادة النشاط البدنى فى العمل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:00 ص
الصحة الإماراتية تقدم نصائح لزيادة النشاط البدنى فى العمل نصائح لمقاومة الإجهاد فى العمل
فاطمة ياسر

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جميعنا خلال الذهاب للعمل وبعد مرور وقت قليل نشعر بعدم القدرة على التركيز، وتقليل من النشاط البدني الذي يجب أن نشعر به لكي نستطيع إعطاء العمل حقه، وخلال هذا الأمر قدمت وزارة الصحة الإماراتية عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح الهامة للأشخاص خلال العمل، والهدف زيادة النشاط البدني والفكري، وهذا الأمر يجعلك أكثر نشاطا وحيوية في مكان العمل، وتصبح أكثر نجاحا وتألقا.

وزارة الصحة الامارتية
وزارة الصحة الامارتية

 

وخلال هذا الأمر قدمت وزارة الصحة الإماراتية بعض النصائح التي تزيد من معدل نشاطك البدني خلال فترات العمل، ومنها:

-عليك استبدال المصعد الكهربائي "الأسانسير"  بالسلم، فهذا الأمر يزيد من نشاط الدورة الدموية، وتجديد نشاطك اليومي.

-كما قدمت وزارة الصحة الإماراتية نصيحة هامة يجب القيام بها، والهدف منها تجديد الدورة الدموية وتنشيطها، وذلك عن طريق ركن العربية أو النزول من المواصلات العامة في مكان بعيد عن العمل والمشي سيرا إلى مكان العمل، فهذه النصيحة لها دور كبير في زيادة نشاطك البدني في مكان العمل.

 


وزارة الصحة الامارتية

نصائح لزيادة النشاط البدني في العمل

النشاط في العمل

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