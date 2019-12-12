سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الخميس 12/12/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 12/12/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر    يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

 كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارا: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول مُعدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً ومُستقراً  في أغلب المناطق خلال ساعات الصباح الباكر، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، تتأثر المملكة بمنخفض جوي ماطر(من الدرجة الثانية،بحيث تصبح الأجواء غائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد، وتكون شرقية خفيفة السرعة صباحا، تتحول الى غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً: يبقى الطقس بارداً وغائماً خاصة في شمال ووسط المملكة، ويُتوقع استمرار هُطول الأمطارعلى فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً خاصة خلال ساعات المساء والليل الأولى، ولا يُستبعد خلال ساعات المساء الأولى ان تمتد بعض الأمطار الى أجزاء محدودة من المنطقة الجنوبية، ويحتمل تدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرقات المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية أولاً ثم تنتشر الى شمال ووسط البلاد خلال ساعات العصر والمساء والليل على شكل زخات متفرقة، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبياً في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً

 

 

 


الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا متوسطة على القاهرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:33 م

أمطار بطقس الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 20 درجة.. وتكشف: نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة بالبحرين.. وتحذر: أمطار على السواحل تمتد للعاصمة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:13 م

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:48 م

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً و أمطار بالمحافظات.. والصغرى بالعاصمة 15 درجة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة