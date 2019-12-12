حالة الطقس اليوم الخميس 12/12/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارا: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول مُعدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً ومُستقراً في أغلب المناطق خلال ساعات الصباح الباكر، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، تتأثر المملكة بمنخفض جوي ماطر(من الدرجة الثانية) ،بحيث تصبح الأجواء غائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد، وتكون شرقية خفيفة السرعة صباحا، تتحول الى غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً: يبقى الطقس بارداً وغائماً خاصة في شمال ووسط المملكة، ويُتوقع استمرار هُطول الأمطارعلى فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً خاصة خلال ساعات المساء والليل الأولى، ولا يُستبعد خلال ساعات المساء الأولى ان تمتد بعض الأمطار الى أجزاء محدودة من المنطقة الجنوبية، ويحتمل تدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرقات المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية أولاً ثم تنتشر الى شمال ووسط البلاد خلال ساعات العصر والمساء والليل على شكل زخات متفرقة، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبياً في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً