الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا متوسطة على القاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنه من النتظر أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة كما تنشط على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وأضاف البيان ، أنه سيصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، موضحا أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على شرق البلاد.

ونصحت الهيئة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة وإرتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية على البحرين الأحمر و المتوسط.

وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمه عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على:

القاهرة والوجه البحري من 19 الى 20

السواحل الشمالية من 18 الى 19

شمال الصعيد من 20 الى 21

جنوب الصعيد من 25 الى 26

جنوب سيناء من 24 الى 25