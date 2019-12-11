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مركز البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل للنهوض بالإنتاج الحيوانى والسمكى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 01:00 ص
مركز البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل للنهوض بالإنتاج الحيوانى والسمكى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة عمل تحت عنوان "التقنية المغناطيسية وتأثيرها على الإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى"، بالتعاون مع أحد المؤسسات لمعالجة المياه مغناطيسيا، يوم 23 من الشهر الجارى، بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

وقال تقرير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، إنه من المقرر أن يشارك فى ورشة العمل عدد من الأساتذة المتخصصين فى مجال المياه والأراضى، منهم الدكتور مجدى شاهين أستاذ علوم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر ومحاضرة بعنوان "التقنية المغناطيسية وتطبيقاتها فى المجال الزراعى"، والدكتور على محمد الحنون أستاذ رعاية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، حيث يلقى محاضرة بعنوان "الماء الممغنط وتأثيره على إنتاجية الأرانب والأوز المصرى".

وتأتى ورشة العمل برعاية الدكتور مصطفى خليل، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والدكتور سمير إبراهيم، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب ومقرر ورشة العمل الدكتور على الحنون، ومن المقرر أن تلقى الدكتورة حنان حسن غانم استاذ تربية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى محاضرة بعنوان " تأثير الماء الممغنط وعمر الطيور على بعض صفات السائل المنوى والتفريخ فى سلالتين من سلالات الدجاج المستنبط حديثا، والدكتور محمد الصبرى، استاذ مساعد الإنتاج الحيوانى كلية الزراعة جامعة القاهرة ومحاضرة بعنوان "استخدام الماء الممغنط فى الدواجن".

 


البحوث الزراعية

الإنتاج الحيوانى

التقنية المغناطيسية

الإنتاج النبـاتى

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