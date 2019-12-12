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الزراعة: تدقيق مساحات الخضراوات الشتوية وحملات بالغيطان لزيادة الإنتاج

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:00 ص
الزراعة: تدقيق مساحات الخضراوات الشتوية وحملات بالغيطان لزيادة الإنتاج وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة، ممثلة إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عمل منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات فى العروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية ، وعمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

 وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " ، إنه منذ بدء موسم زراعات الخضر الشتوية، هناك لجان من قبل إدارة الخضر لتدقيق المساحات ، وضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعي، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة لزيادة الإنتاج ، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

 وأضاف " محمود عطا " ، أن هناك تكليفات لجميع ادرات المحاصيل البستانية تكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات ،هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء .


الزراعات الشتوية

الخضر الشتوية

انتاج الخضر

المحاصيل الزراعية

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