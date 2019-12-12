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البابا تواضروس يترأس مؤتمر أساقفة الوجه البحري ومسئولي خدمة الرعاية الاجتماعية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:30 م
البابا تواضروس يترأس مؤتمر أساقفة الوجه البحري ومسئولي خدمة الرعاية الاجتماعية البابا تواضروس
سارة علام

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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة أخوة الرب.
 
وألقي البابا تواضروس  خلال الاجتماع كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الإرتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها مستشهداً بقول القديس بولس الرسول"تمم خدمتك" كما شدد علي أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر و القلب والخدمة فنحن علي أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءا حسناً.
 
وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضاً تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.
 
في نهاية اللقاء، وتنشيطاً لهذه الخدمة، تم تكريم ثلاث إيبارشيات وهم ايبارشية البحيرة تحت رعاية المطران الأنبا باخوميوس وإيبارشية بورسعيد تحت رعاية نيافة المطران أنبا تادرس وإيبارشية طنطا تحت رعاية نيافة المطران أنبا بولا لتميزهم بالإهتمام بمجال التعليم.
وعبر جميع الآباء عن سعادتهم الغامرة بلقاء قداسة البابا.
 
وحضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه البحري، الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبري والأنبا باڤلي أسقف عام كنائس حي المنتزه بالإسكندرية والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أنجيلوس أسقف عام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بموا أسقف السويس والأنبا إيلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس حي شرق الإسكندرية. كما حضر القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ولفيف من آباء كهنة الوجه البحري والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية.
 
 

البابا تواضروس

الرعاية الاجتماعية

كهنة الوجه البحري

الخدمة الكنسية

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